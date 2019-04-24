Eker ile en tatlı bayram

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı Eker ile coşkuyla kutlandı.

20 - 23 Nisan tarihlerinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Eker Süt ÜrünlerininKent Meydanı’de çocuklara özel oluşturulan “En Tatlı Çocuk Bayramı Alanı” ile çocuklar bayramlarını coşkuyla kutladı.

Özellikle tatil günlerinde Bursalıların uğrak noktası olan Kent Meydanı AVM’de çocukların bayramını renklendirmek için organize edilen; dart atma, gol kalesi, twister, çuval yarışı, sandalye kapmaca ve halat çekme gibi birbirinden eğlenceli oyunlar, çocukların bayram keyfine keyif kattı. Birbirinden heyecanlı yarışmalarda başarılı olan öğrenciler Eker puding ile ödüllendirildi. Öğrenciler hem eğlenip, hem de kazandığı hediyelerin tadını çıkardı.

Eker Müzik Kulübü’nden canlı konser

Eker çalışanlarından oluşan Eker Müzik Kulübü de çocukların bayram heyecanına ortak oldu. Kulüp üyeleri çocuk şarkılarının da olduğu bir repertuvar hazırlayarak çocuklara açık alanda konser verdi. Aktivitelerle eğlenen çocuklar müzik dinletisiyle de güzel bir bayram geçirdiler.