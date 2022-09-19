Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022: Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak LGS | 2022 ÖSYM AİS ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama sayfası

2022 YKS sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına Ek Yerleştirme tercihleri tamamlandı. Üniversiteye girişte ikinci şans olan ek tercihlerin sonuçları, ÖSYM tarafından kısa süre içinde erişime açılacak. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır

Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu bilgiler kapsamında ek tercih sonuçları 25 Eylül öncesi yayımlanacak.

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 01 Ekim 2021 tarihinde açıklanmıştı.

Sonuçların bu hafta ilan edilmesi bekleniyor.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak LGS sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçlarının sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanacağı tahmin ediliyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EK TERCİH KONTENJANLARI NE KADARDI?

Ek yerleştirme sürecinde bu yıl önceki yıllara göre daha az kontenjan olsa da süreç üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar için son şans olarak görülüyor. Bu yıl üniversiteye yerleşip kaydolmayan 105 bin 772 adayla birlikte toplam 122 bin 209 ek kontenjan oluştu. Bu boş kontenjanların 95 bin 108'i devlet, 20 bin 818'i vakıf, 6 bin 283'ü de Kıbrıs ve yabancı üniversitelere ait.

Toplam boş kontenjanın 39 bin 498'i 4, 82 bin 711'i ise 2 yıllık bölümlerde. 2 yıllık meslek yüksekokullarına ait boş kontenjanların 67 bin 713'ü devlet üniversitelerinde, 13 bin 77'si vakıf üniversitelerinde, bin 921'i Kıbrıs ve yabancı üniversitelerde bulunuyor. 4 yıllık üniversitelere ait programların boş kontenjanlarının 27 bin 395'i devlet üniversitelerinde, 7 bin 741'i vakıf üniversitelerinde, 4 bin 362'si Kıbrıs ve yabancı üniversitelerde yer alıyor.

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