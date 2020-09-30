Ek süre talebinde bulunuldu... Dilipak’ın davası 8 Ekim’de
Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak hakkındaki açılan davada ifade verme işlemi, ek süre talebi nedeniyle 8 Ekim’e alındı.
Haber Merkezi
AK Parti Kadın Kolları ile marjinal sol Halkın Kurtuluşu Partisi’ni yan yana getiren davada yeni gelişme yaşandı.
İstanbul Sözleşmesi aleyhine kaleme aldığı “AK Parti içindeki AKP’liler” yazısı nedeniyle AK Parti Kadın Kolları’nın 81 ilde hakkında suç duyurusunda bulunduğu Abdurrahman Dilipak, savunma için savcılıktan ek süre istedi. Dosyaya yeni eklenen suç duyuruları nedeniyle, bunlara karşı savunma yapılması dikkate alınarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ek süre talebinde bulunuldu. AK Parti Kadın Kolları ile marjinal sol Halkın Kurtuluşu Partisi’ni yan yana getiren davada ifade verme işlemi 8 Ekim tarihine alındı. Daha önce Dilipak’ın 1 Ekim’de ifade vereceği kararlaştırılmıştı.
156 sayfalık savunma dilekçesi
Abdurrahman Dilipak, aynı yazıyla ilgili Halkın Kurtuluşu Partisi’nin hakkındaki suç duyurusu nedeniyle önceki gün savcılıkta ifade vermişti. Dilipak, İstanbul Sözleşmesi aleyhine kaleme aldığı ve “AKP içindeki AKP’liler” eleştirisinde bulunduğu “AKP’nin Papatyaları” başlıklı yazısı dolayısıyla açılan davada 156 sayfalık savunma dilekçesi vererek tüm iddiaları reddetmişti.