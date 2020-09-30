  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ek süre talebinde bulunuldu... Dilipak’ın davası 8 Ekim’de
Gündem

Ek süre talebinde bulunuldu... Dilipak’ın davası 8 Ekim’de

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak hakkındaki açılan davada ifade verme işlemi, ek süre talebi nedeniyle 8 Ekim’e alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:05:00 - 2020-09-30 15:06:10
Ek süre talebinde bulunuldu... Dilipak’ın davası 8 Ekim’de

 Haber Merkezi 

AK Parti Kadın Kolları ile marjinal sol Halkın Kurtuluşu Partisi’ni yan yana getiren davada yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Sözleşmesi aleyhine kaleme aldığı “AK Parti içindeki AKP’liler” yazısı nedeniyle AK Parti Kadın Kolları’nın 81 ilde hakkında suç duyurusunda bulunduğu Abdurrahman Dilipak, savunma için savcılıktan ek süre istedi. Dosyaya yeni eklenen suç duyuruları nedeniyle, bunlara karşı savunma yapılması dikkate alınarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ek süre talebinde bulunuldu. AK Parti Kadın Kolları ile marjinal sol Halkın Kurtuluşu Partisi’ni yan yana getiren davada ifade verme işlemi 8 Ekim tarihine alındı. Daha önce Dilipak’ın 1 Ekim’de ifade vereceği kararlaştırılmıştı.

156 sayfalık savunma dilekçesi

Abdurrahman Dilipak, aynı yazıyla ilgili Halkın Kurtuluşu Partisi’nin hakkındaki suç duyurusu nedeniyle önceki gün savcılıkta ifade vermişti. Dilipak, İstanbul Sözleşmesi aleyhine kaleme aldığı ve “AKP içindeki AKP’liler” eleştirisinde bulunduğu “AKP’nin Papatyaları” başlıklı yazısı dolayısıyla açılan davada 156 sayfalık savunma dilekçesi vererek tüm iddiaları reddetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bulgaristan'dan ABD hamlesi
Dünya

Bulgaristan'dan ABD hamlesi

Komşu ülke Bulgaristan, ABD'den 8 adet daha F-16 Block 70 tipi savaş uçağı alacağını açıkladı.
AK Partili o isimden canlı yayında flaş Azerbaycan açıklaması
Gündem

AK Partili o isimden canlı yayında flaş Azerbaycan açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili ve TBMM PLan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, muhalefetin Azerbaycan tutumuna ilişkin flaş açıklamala..
Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'dan Rusya ve ABD'ye çağrı
Dünya

Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'dan Rusya ve ABD'ye çağrı

Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov, Rusya ve ABD’ye Nükleer silahlanma konusunda çağrı yaptı. 'Durumlar endişe verici' diyen Gorbaçov, Malta ..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay