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Ekonomi Ek göstergesi 3000 olanların emekli maaş ikramiyesi ne kadar?
Ekonomi

Ek göstergesi 3000 olanların emekli maaş ikramiyesi ne kadar?

Ek gösterge zammı son dakika haberi milyonlarca emekli tarafından merak edilmekte. Emekliler Ocak 2021’de maaşlarına enflasyon oranında fark alacak. Emekliye ayrılacakların alacağı emekli maaşı ve emekli ikramiyesi yeni yılda ne kadar olacağı araştırılmakta. İşte enflasyon farkı sonrası ek göstergesi 3000 olanların emekli maaş ikramiyesi tutarları. Peki kim ne kadar ek gösterge zammı alacak? Ek gösterge ikramiyesi ne kadar? İşte emekli zam haberi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 15:24:00 - 2020-11-30 15:28:13
Ek göstergesi 3000 olanların emekli maaş ikramiyesi ne kadar?

Her yıl ocak ve temmuz ayları çalışmaya devam eden memurlar ve emeklileri SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ayrı bir önem arz etmektedir. Poplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılın temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı aldı. Yine toplu sözleşmeye göre de 2020’nin ocak-haziran enflasyonunun yüzde 4’ü aşması halinde aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Ek gösterge zammı ne kadar?

Emeklilerin maaş zamları için beklediği haziran ayı enflasyonu açıklandı ve hem görevdeki memurlar hem memur emeklileri hem de SSK, Bağ-Kur ve Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaş zam oranları da belli olacak. 4 Ocak 2021 tarihinde kesinleşecek enflasyon oranına göre emekli maaşı ve ikramiyesi miktarı Tabloda belirtilen tutarlardan farklı olabilecektir. 2020 enflasyon farkı yüzde iki çıkacağı tahmin ediliyor. Enflasyon oranında da memur ve emekliye enflasyon farkı verilecek.

Ek gösterge emekli maaş ikramiye ne kadar oldu?

Ek göstergesi 3000 olanların emekli aylık ve ikramiyesi  hizmet yılı, emekli maaşı ve emekli ikramiyeleri de değişiklik göstermekte. 2021 yılı ikinci altı aylık enflasyon oranının % 6 olması durumunda; emeklilik bakımından 3000 ek göstergeye hak kazanmış olup, hizmet süresi 25-40 yıl aralığında olan ve 1/4 seviyesinden emekliye ayrılmış olan devlet memurlarının alacağı emekli maaşı miktarı ile 15 Aralık 2020 - 14 Haziran 2021 döneminde emekliye ayrılacakların alacağı emekli maaşı ve emekli ikramiyesi miktarının ne kadar olacağı merak edilmekte memurunyeri.com’da yer alan habere göre, ek göstergesi 3000 olanların emekli maaş ve ikramiyesi oranları şu şeklide olmakta:

 

 

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