Ek gösterge çalışan memurların maaşını düşürecek mi? 3600 ek gösterge artışı çalışanlara var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge çalışmasının detaylarını açıkladı. Erdoğan, ''Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık'' dedi. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4 bin 400'e, şube müdür ve ilçe müdürlerinin göstergeleri de 2 bin 200'den 3 bine çıkarıldı. Peki ek gösterge artışı çalışan memur maaşını etkileyecek mi?

Ek gösterge çalışan memurların maaşını düşürecek mi?

Hemşire, din görevlisi, öğretmen, polisler olmak üzere tüm kamu personelinin ek göstergeleri artacak. Görevdeki memurların maaşlarında bir artışa neden olmayacak hatta kimi memurların maaşlarında az bir düşüşe neden olurken, kimi çalışanların maaşlarında ise 90-100 lira arasında bir artış yaratacak.

Ek gösterge artışı ne zaman verilmeye başlanacak?

3600 ek gösterge düzenlemesi önümüzdeki ay Meclis’e sunulacak ve uygulama asıl 2023’ün ocak ayında uygulamaya girecek. Yani, ek gösterge artışı sonrası maaş ve ikramiyelerdeki artış 2023’ün ocak ayından itibaren uygulanacak.