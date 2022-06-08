Ek gösterge çalışan memurların maaşını düşürecek mi? 3600 ek gösterge artışı çalışanlara var mı?
Ek gösterge artışı çalışan memur maaşını etkileyecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce sözünü verdiği 3600 ek gösterge artışına ilişkin düzenleme tamamlandı. Buna göre, memurlar yılbaşı itibariyle ek gösterge artışından yararlanacak. Sadece polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerinin ek göstergelerinde artış söz konusu değil, zira tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltme oldu. Peki ek gösterge artışından çalışan memurlar da yararlanacak mı? Ek gösterge çalışan memurların maaşını düşürecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge çalışmasının detaylarını açıkladı. Erdoğan, ''Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık'' dedi. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4 bin 400'e, şube müdür ve ilçe müdürlerinin göstergeleri de 2 bin 200'den 3 bine çıkarıldı. Peki ek gösterge artışı çalışan memur maaşını etkileyecek mi?
Ek gösterge çalışan memurların maaşını düşürecek mi?
Hemşire, din görevlisi, öğretmen, polisler olmak üzere tüm kamu personelinin ek göstergeleri artacak. Görevdeki memurların maaşlarında bir artışa neden olmayacak hatta kimi memurların maaşlarında az bir düşüşe neden olurken, kimi çalışanların maaşlarında ise 90-100 lira arasında bir artış yaratacak.
Ek gösterge artışı ne zaman verilmeye başlanacak?
3600 ek gösterge düzenlemesi önümüzdeki ay Meclis’e sunulacak ve uygulama asıl 2023’ün ocak ayında uygulamaya girecek. Yani, ek gösterge artışı sonrası maaş ve ikramiyelerdeki artış 2023’ün ocak ayından itibaren uygulanacak.