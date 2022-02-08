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Medya Ejder yılı nedir?
Medya

Ejder yılı nedir?

Ejderha yılı nedir? Destan dizisini takip edenler Çin takvimi yıllarını merak ediyor. Peki, ejder yılı nedir? 12 hayvanlı takvim nedir hangi hayvanlar var?

Yeniakit Publisher
2022-02-08 22:10:00 -
Ejder yılı nedir?

Son yıllarda tarihi dizilere ilgi bir hayli arttı. ATV ekranlarında yayımlanan İslamiyet öncesi Orta Asya Türklerinin anlatıldığı Destan dizisini takip edenler ‘Ejderha yılı nedir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Ejder yılı nedir?

Ejderha yılı,  Çin takvim sisteminin bir parçasını oluşturan Çin burçlarında görülen 12 yıllık tekrarlanan hayvan döngüsünün beşincisidir. Ejderha yılında doğanlar idealistler, mükemmeliyetçiler, esnek olmayan ve bilinçli kişiler olarak kabul edilir.

1.sıçan Yılı

2.Öküz Yılı

3.Pars Yılı

4.Tavşan Yılı

5.Balık Yılı

6.Yılan Yılı

7.At Yılı

8.Koyun Yılı

9.Maymun Yılı

10.Tavuk Yılı

11.Köpek Yılı

12.Domuz Yılı

Pars yılı nedir?
Pars yılı nedir?

Medya

Pars yılı nedir?

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