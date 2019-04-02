Ejder Okumuş'tan Miraç Gecesi mesajı: Bu gece tüm Müslümanlar İsra Suresi'ni okumalı

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

İlahiyatçı Prof. Dr. Ejder Okumuş, Mirac Gecesi'ne ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Miraç Gecesi'nin önemine vurgu yapan Okumuş, Kudüs'te zulüm gören Müslümanları hatırlatarak; "Dua ve ibadetle geçen böyle geceleri daha da çoğaltmamız gerekiyor. İslam Ümmeti'nin Miraç Gecesi'nde üzerinde durması gereken nokta, Gazze'de ve bütün Filistin topraklarında yaşanan zulmü göz önüne alarak, Kudüs merkezli yeniden düşünmektir" dedi.

'İsra Suresi'ni yeniden okumalıyız'

Okumuş, Müslümanların dua ve ibadetle geçireceği bu gecede, Kudüs ve beraberinde İslam Coğrafyası'ndaki tüm mazlumların da unutulmaması gerektiğini vurgulayarak; "Bu gece tabii ki özel anlamda Rabbimize yalvarıp yakaracağız ama en temelde yapmamız gereken şey, Kudüs'ü sürekli olarak hatırlamak ve Kudüs için dua etmektir. Bizim bu gece Kudüs'ün, İslam Ümmeti için önemini yeniden hatırlamamız ve oradaki kardeşlerimizle Beyt'ül Makdis için dualar etmemiz gerekiyor. Bugün hala Gazze bombalanıyor. Filistin toprakları Siyonist güçler tarafından işgal edilmiş durumda. Bu gece bütün Müslümanlar, İsra Suresi'ni hakkıyla yeniden okumalı ve Kudüs'ün mazlumiyetten kurtulmasını isteyerek dua etmelidir" ifadelerini kullandı.