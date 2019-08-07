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Eintracht Frankfurt, Trapp'ın bonservisini aldı

- Eintracht Frankfurt, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan PSG'nin Alman kalecisi Trapp ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:11
Eintracht Frankfurt, Trapp'ın bonservisini aldı


İSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Eintracht Frankfurt, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından kaleci Kevin Trapp'ı transfer etti.

Eintracht Frankfurt Kulübü, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Trapp'ın bonservisinin alındığını ve 29 yaşındaki Alman file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basını, Eintracht Frankfurt'un bu transfer için PSG'ye 10 milyon avroya yakın bir bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

Daha önce 2012-2015 yıllarında Eintracht Frankfurt forması giyen Trapp, geçen sezon da Almanya ekibinde kiralık olarak oynadı. Trapp, geçen sezon Frankfurt takımında 45 maça çıktı.


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:11
  1. Bundesliga
  2. Eintracht Frankfurt
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