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Teknoloji Einstein halkası görüntülendi
Teknoloji

Einstein halkası görüntülendi

Hubble Uzay Teleskobu, evrende bilinen en büyük Einstein halkalarından birini görüntülemeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 21:36:00 -
Einstein halkası görüntülendi

Ocak Takımyıldızı'nın ev sahipliği yaptığı GAL-CLUS-022058'e şeklinden ötürü "Molten Halkası" takma adı verildiği, halkanın, birbirlerine 4 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan, muhtemelen etkileşim içindeki 2 galaksinin görüntüsü olduğu belirtildi.

Ön plandaki oval galaksinin çekim kuvveti nedeniyle bu görüntünün oluştuğu belirtildi.

Hubble verilerini inceleyen gök bilimciler, "İlk kez teorik fizikçi Albert Einstein'in genel görelilik teorisinde varlığına dair kuram ortaya koyulan bu nesnenin sıra dışı biçimi, çekimsel kırılma süreciyle açıklanabilir. Bu süreçte, çok uzakta parlayan ışık, kaynak ile gözlemci arasındaki nesnenin çekim etkisiyle bükülür." değerlendirmesini yaptı.

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Yorumlar

Yuce Rabbim niye yaratmis ki bu Molten Halkasıni?

Bilen bir alim yorumcumuz varsa keske bilgilendirse bizi.
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