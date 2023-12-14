  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Üç ülke anlaşmaya vardı: Ortak savaş uçağı geliştirecekler

Başkan Erdoğan’ın Gazze diplomasisi Batı’yı adeta kudurtuyor: Gazze'yi desteklersen 'ekonomini vururuz'

Bir ilçe nefesini tuttu! Sondaj vuruluyor, herkes yerin altından petrol fışkıracağından emin

Bir yumruktan rejim krizi üretmeye çalıştılar! Zilletin şizofrenleri

Bankada parası olanı sevindirecek karar!

MİT'ten SİHA'larla operasyon: Sebahat Ormanlı etkisiz hale getirildi!

Tuvalet kağıdına görülmemiş indirim! 4 liraya geliyor, kampanya o tarihte bitecek

Haritalarda Aykut Kocaman'ı görenler şok oldu! Mahalleli ayağa kalktı, yetkililere peş peşe çağrılar yapılıyor

Netanyahu'dan ilk açıklama: “Son askere kadar devam” Bu adam iyice azdı

Yumrukçu yüzünden dünyaya rezil mi olduk!
Aktüel Ehliyette yaş sınırı değişiyor!
Aktüel

Ehliyette yaş sınırı değişiyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-14 14:22:00 -
Ehliyette yaş sınırı değişiyor!

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte 2024 yılında ehliyetteki yaş sınırı değişti. Bu önemli değişiklik, genç sürücülerin daha erken yaşta büyük araç kullanmasına olanak sağlayacak. İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte 2024 yılında ehliyetteki yaş sınırı değişti. Bu önemli değişiklik, genç sürücülerin daha erken yaşta büyük araç kullanmasına olanak sağlayacak. İşte detaylar...

Ehliyet alacaklar için 2024'te önemli bir değişiklik geliyor. Artık o sınıf ehliyetler için yaş sınırı düşürülecek. Bu değişiklikler, genç sürücülerin ehliyet almalarını kolaylaştırarak, trafikte daha erken yaşlarda deneyim kazanmalarına olanak tanıyor.
D SINIFI İÇİN YAŞ SINIRI DEĞİŞTİ!

Yolcu taşımacılığı yapacak firmalar için prosedürlerin hızlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Bu kapsamda şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması için büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş şartı 26'dan 24'e indirildi.

EHLİYETTE YAŞ SINIRI 16'YA İNDİRİLECEK Mİ?

Yönetmelikte yapılan diğer önemli değişiklikler arasında, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırının 16'ya indirilmesi bulunuyor. Ayrıca, A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için yaş sınırı 18 olarak belirlendi. Bu değişiklikler, genç sürücülerin ehliyet almalarını kolaylaştırarak, trafikte daha erken yaşlarda deneyim kazanmalarına olanak tanıyor.

Uzmanlar, bu yeni düzenlemenin, gençlerin daha erken yaşlarda sürücü eğitimi almasını teşvik edeceğini belirtiyor. Bu durum, trafik kültürünün daha erken yaşlarda gelişmesine ve trafik güvenliğinin artmasına yardımcı olabilir. Genç sürücülerin trafikte daha fazla deneyim kazanması, kazaların önlenmesine ve daha güvenli bir trafik ortamının oluşmasına katkıda bulunabilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni yönetmelik sadece yaş sınırlarıyla sınırlı kalmıyor. Taşıtların teknik şartları ve hususi taşımacılık faaliyetleriyle ilgili maddelerde de önemli güncellemeler yapıldı. Bu değişiklikler, taşıt kullanımını ve hususi taşımacılığı daha iyi düzenleyerek, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.
Yeni ehliyet yönetmeliği ile getirilen kolaylıklar, sürücü adaylarına daha fazla esneklik ve erişilebilirlik sunuyor. Erken yaşta ehliyet alım sürecini başlatmak isteyenler için büyük avantajlar sağlayan bu düzenlemeler, aynı zamanda trafik güvenliğinin de artırılmasını hedefliyor.

İşte dikkat çeken noktalar:

D Sınıfı Ehliyet (Büyük Otobüs): Artık büyük otobüs kullanmak isteyenler 24 yaşından itibaren başvuruda bulunabilecekler. Daha önceki yaş sınırı olan 26 yaş, 2024 itibariyle 24'e çekildi.

M, A1 ve B1 Sınıfı Ehliyetler: Motokros, hafif motosiklet ve traktör kullanmak isteyenler için yaş sınırı 16'ya çekildi. Bu sınıflar için ehliyet almak isteyenler, 16 yaşını doldurduktan sonra başvuruda bulunabilecekler.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G Sınıfı Ehliyetler: Otomobil, kamyonet, römork ve iş makinesi gibi araçları kullanmak isteyenler için ehliyet alma yaş sınırı 18 olarak belirlendi.
A Sınıfı Ehliyet (Motor): Ağır motosiklet kullanmak isteyenler için ehliyet alma yaş sınırı 20 oldu.

C, CE, D1 ve D1E Ehliyetler: Kamyon ve kamyonet ehliyetleri için minimum yaş sınırı 21 olarak belirlendi.

D ve DE Ehliyet Sınıfları: Otobüs ve otobüs + römork ehliyetleri için ehliyet almak isteyenlerin en az 24 yaşında olmaları gerekiyor.

Avrupa Filistin için sokaklara dökülüyor! Hollanda'da binlerce kişi İsrail'i lanetledi
Avrupa Filistin için sokaklara dökülüyor! Hollanda'da binlerce kişi İsrail'i lanetledi

Dünya

Avrupa Filistin için sokaklara dökülüyor! Hollanda'da binlerce kişi İsrail'i lanetledi

Katiller okula saldırı düzenledi
Katiller okula saldırı düzenledi

Dünya

Katiller okula saldırı düzenledi

Kimse bilmiyor Saç dökülmesini durduruyor ve yeni saç çıkartıyor! Çok ama çok dikkat: Saçları uzatan 5 öneri!
Kimse bilmiyor Saç dökülmesini durduruyor ve yeni saç çıkartıyor! Çok ama çok dikkat: Saçları uzatan 5 öneri!

Kadın - Aile

Kimse bilmiyor Saç dökülmesini durduruyor ve yeni saç çıkartıyor! Çok ama çok dikkat: Saçları uzatan 5 öneri!

Okullarda o ders müfredat alındı
Okullarda o ders müfredat alındı

Eğitim

Okullarda o ders müfredat alındı

Akran zorbalığı o liseye sıçradı: Sosyete okulu karıştı
Akran zorbalığı o liseye sıçradı: Sosyete okulu karıştı

Gündem

Akran zorbalığı o liseye sıçradı: Sosyete okulu karıştı

Büyük başarı! Bu okul kendi elektriğini üretiyor! 760.000 ton sera gazı salınımını engelledi!
Büyük başarı! Bu okul kendi elektriğini üretiyor! 760.000 ton sera gazı salınımını engelledi!

Eğitim

Büyük başarı! Bu okul kendi elektriğini üretiyor! 760.000 ton sera gazı salınımını engelledi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23