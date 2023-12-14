Ehliyette yaş sınırı değişiyor!

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte 2024 yılında ehliyetteki yaş sınırı değişti. Bu önemli değişiklik, genç sürücülerin daha erken yaşta büyük araç kullanmasına olanak sağlayacak. İşte detaylar...

Ehliyet alacaklar için 2024'te önemli bir değişiklik geliyor. Artık o sınıf ehliyetler için yaş sınırı düşürülecek. Bu değişiklikler, genç sürücülerin ehliyet almalarını kolaylaştırarak, trafikte daha erken yaşlarda deneyim kazanmalarına olanak tanıyor.

D SINIFI İÇİN YAŞ SINIRI DEĞİŞTİ!

Yolcu taşımacılığı yapacak firmalar için prosedürlerin hızlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Bu kapsamda şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması için büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş şartı 26'dan 24'e indirildi.

EHLİYETTE YAŞ SINIRI 16'YA İNDİRİLECEK Mİ?

Yönetmelikte yapılan diğer önemli değişiklikler arasında, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırının 16'ya indirilmesi bulunuyor. Ayrıca, A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için yaş sınırı 18 olarak belirlendi. Bu değişiklikler, genç sürücülerin ehliyet almalarını kolaylaştırarak, trafikte daha erken yaşlarda deneyim kazanmalarına olanak tanıyor.

Uzmanlar, bu yeni düzenlemenin, gençlerin daha erken yaşlarda sürücü eğitimi almasını teşvik edeceğini belirtiyor. Bu durum, trafik kültürünün daha erken yaşlarda gelişmesine ve trafik güvenliğinin artmasına yardımcı olabilir. Genç sürücülerin trafikte daha fazla deneyim kazanması, kazaların önlenmesine ve daha güvenli bir trafik ortamının oluşmasına katkıda bulunabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni yönetmelik sadece yaş sınırlarıyla sınırlı kalmıyor. Taşıtların teknik şartları ve hususi taşımacılık faaliyetleriyle ilgili maddelerde de önemli güncellemeler yapıldı. Bu değişiklikler, taşıt kullanımını ve hususi taşımacılığı daha iyi düzenleyerek, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Yeni ehliyet yönetmeliği ile getirilen kolaylıklar, sürücü adaylarına daha fazla esneklik ve erişilebilirlik sunuyor. Erken yaşta ehliyet alım sürecini başlatmak isteyenler için büyük avantajlar sağlayan bu düzenlemeler, aynı zamanda trafik güvenliğinin de artırılmasını hedefliyor.

İşte dikkat çeken noktalar:

D Sınıfı Ehliyet (Büyük Otobüs): Artık büyük otobüs kullanmak isteyenler 24 yaşından itibaren başvuruda bulunabilecekler. Daha önceki yaş sınırı olan 26 yaş, 2024 itibariyle 24'e çekildi.

M, A1 ve B1 Sınıfı Ehliyetler: Motokros, hafif motosiklet ve traktör kullanmak isteyenler için yaş sınırı 16'ya çekildi. Bu sınıflar için ehliyet almak isteyenler, 16 yaşını doldurduktan sonra başvuruda bulunabilecekler.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G Sınıfı Ehliyetler: Otomobil, kamyonet, römork ve iş makinesi gibi araçları kullanmak isteyenler için ehliyet alma yaş sınırı 18 olarak belirlendi.

A Sınıfı Ehliyet (Motor): Ağır motosiklet kullanmak isteyenler için ehliyet alma yaş sınırı 20 oldu.

C, CE, D1 ve D1E Ehliyetler: Kamyon ve kamyonet ehliyetleri için minimum yaş sınırı 21 olarak belirlendi.

D ve DE Ehliyet Sınıfları: Otobüs ve otobüs + römork ehliyetleri için ehliyet almak isteyenlerin en az 24 yaşında olmaları gerekiyor.