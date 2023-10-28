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Yerel Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye ceza yağdı
Yerel

Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye ceza yağdı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 07:27:00 - 2023-10-28 07:27:31

Burdur’da ehliyetsiz ve alkollü şekilde yüksek sesle müzik dinleyen caddede gezen aracı durduran ekipler tarafından sürücüye 25 bin 6 TL para cezası uygulandı.

Olay 01.30 sıralarında Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde yüksek ses ile müzik dinleyerek ilerleyen H.A.(38) idaresindeki 15 AZ 006 plakalı ticari araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde H.A.’nın ehliyetinin olmadığı anlaşılınca olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen trafik ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında sürücü H.A.’nın 3.47 promil alkollü olduğu, ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan 2 yıl süre ile el konulduğu, aracın ise başkasına ait olduğu öğrenildi.

Sürücü H.A.’ya trafik ekipleri tarafından yüksek sesli müzik dinlemekten, alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullanmak suçlarından 17 bin TL para cezası uygulanarak daha önce 2 yıl süre ile el konulan ehliyetine 5 yıl süre ile daha el konuldu. Aracın sahibine ise ehliyetsiz birine araç kullandırmak suçundan 8 bin 6 TL para cezası uygulandı. H.A. hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

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