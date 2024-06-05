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Yaşam Ehliyetsiz sürücüyü güvenlik kamerası ele verdi!
Yaşam

Ehliyetsiz sürücüyü güvenlik kamerası ele verdi!

Yeniakit Publisher
2024-06-05 15:39:00 -

Kazaya karışan ehliyetsiz sürücünün yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkardı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin arkasından düştüğünü söyleyen gencin yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkardı. Gencin, motosikleti kendisinin kullandığı ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Olay, Manavgat Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Adem Y.'nin kullandığı 07 AJB 162 plakalı hafif ticari araç, 4023 sokak kesişiminde E.Ç.'nin kullandığı 32 ADP 437 plakalı motosiklet ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü gencin tedavisini yaptı. Yaralı genç, kazanın ağabeyinin kullandığı motosikletin arkasından düşmesi sonucu meydana geldiğini belirtti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen trafik ekipleri kazanın çarpışma olduğunu belirledi. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 12 bin 978'er TL para cezası uyguladı.

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