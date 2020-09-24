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Aktüel Ehliyetsiz sürücünün çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Aktüel

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 01:34:51 -
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı bisikletli ağır yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ehliyetsiz sürücünün çarptığı bisikletli ağır yaralandı.

M.A.P. (17) idaresindeki 38 SS 324 plakalı otomobil, Hulusi Akar Bulvarı'nda, iddiaya göre trafik ışığının kırmızı yanmasına rağmen durmayarak bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Mertkan U'ya (19) çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünü ve ağır yaralanan Mertkan U'yu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

M.A.P'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

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