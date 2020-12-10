  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Ehliyetsiz sürücü drone ile yakalandı
Yaşam

Ehliyetsiz sürücü drone ile yakalandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, ehliyetsiz sürücü, kontrol noktasını fark edip yanındaki yolcu ile yer değiştirmesi jandarma dronu tarafından görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:28:00 -
Ehliyetsiz sürücü drone ile yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı - Hocalar karayolunda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında ehliyetsiz sürücü Ali M., otomobil ile karayolunda seyir halindeyken jandarma ekiplerinin uygulama noktasını fark edip aracı yol kenarında durdurdu. Duran otomobili fark eden jandarma ekipleri de araçtaki şüpheli hareketleri drone ile görüntülemeye başladı. Ekipler, görüntülerde, ehliyetsiz sürücü Ali M. ile yanında yolcu olarak bulunan Ahmet M.’nin yer değiştirdiğini tespit etti. Şoför değişikliğinin ardından takibe alının otomobil, jandarma ekiplerince uygulama noktasında durduruldu. Ekipler, araç sahibi Ahmet M. ile ehliyetsiz otomobil kullanan Ali M.’ye toplam 5 bin 892 lira cezai işlem uyguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Jürgen Todenhöfer: Türkiye'yi oyaladık, kandırdık
Dünya

Jürgen Todenhöfer: Türkiye'yi oyaladık, kandırdık

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisindeki eski milletvekili Jürgen Todenhöfer, Avrupa Birliği konusunda Türkiye'yi sürekli oyalayıp ka..
Koronavirüs aşısı yapılan 6 kişi öldü
Sağlık

Koronavirüs aşısı yapılan 6 kişi öldü

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ilişkin raporunu yayım..
Müthiş gelişme! Dünya devi Türkiye'de üretecek
Ekonomi

Müthiş gelişme! Dünya devi Türkiye'de üretecek

Alman basını, Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasına yeni yatırım yapma kararını haberleştirdi ve ikili anlaşma gereği VW Transporter minibüsler..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay