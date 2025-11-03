  • İSTANBUL
Son Haberler

UNESCO, Erdoğan’ın önerisini kabul etti! 15 Aralık, “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan edildi

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da hissedildi

Paşinyan talimat verdi müfredata girdi! Okullarda “Türkçe” dönemi

Alın size parlamenter sistem! Fransa hükümeti dikiş tutmuyor

Eli kanlı Netanyahu ve destekçisi durmuyor: Gazze'deki vahşet yetmedi şimdi de idam kararı çıkarılıyor

Senegal’in “Türk askeri talebi” yerine getirildi. Türkiye’nin Afrika vizyonu derinleşiyor

Mahkemede fren patladı! CHP’li şoförün yargılandığı davada şaka gibi savunma: Araç büyük olduğu için duramadı

CHP’li üyelere cevabı yapıştırdı. Beykoz Belediye Meclisi'nde yolsuzluk gerginliği

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

Afganistan'dan son dakika açıklaması! ABD hava sahamızı ihlal ediyor
Ehliyetsiz çıktı! Ortalığı savaş alınan çevirdi
Yerel

Ehliyetsiz çıktı! Ortalığı savaş alınan çevirdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ehliyetsiz çıktı! Ortalığı savaş alınan çevirdi

Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ile araç sahibine toplam 36 bin 454 TL para cezası kesildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde D400 karayolu üzerindeki Kadıoğlu kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, D.G. idaresindeki 07 AVA 924 plakalı otomobil ile A.K'nin kullandığı 07 AHD 244 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.G., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sürücü D.G'nin ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, hem sürücüye hem de araç sahibine ayrı ayrı 18 bin 227 TL olmak üzere toplam 36 bin 454 TL idari para cezası kesildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

