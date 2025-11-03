Ehliyetsiz çıktı! Ortalığı savaş alınan çevirdi

Antalya’nın Serik ilçesinde D400 karayolu üzerindeki Kadıoğlu kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, D.G. idaresindeki 07 AVA 924 plakalı otomobil ile A.K'nin kullandığı 07 AHD 244 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.G., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sürücü D.G'nin ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, hem sürücüye hem de araç sahibine ayrı ayrı 18 bin 227 TL olmak üzere toplam 36 bin 454 TL idari para cezası kesildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.