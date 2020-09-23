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Ekonomi Ehliyetin çipli kimlik kartla birleştirilmesine ücret yok
Ekonomi

Ehliyetin çipli kimlik kartla birleştirilmesine ücret yok

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinde süre sınırlaması olmadığını ve işlemlerden ücret alınmayacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:22:00 -
Ehliyetin çipli kimlik kartla birleştirilmesine ücret yok

Kart, açıklamasında, son günlerde ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesi kapsamında vatandaşların nüfus müdürlüklerinde ciddi yoğunluklar oluşturduğunu belirtti.

İşlem için herhangi bir süre sınırlaması da bulunmuyor

Kovid-19 sürecinde yaşanan bu yoğunluk nedeniyle açıklama yapma durumunda kaldıklarını aktaran Kart, şunları kaydetti: “Vatandaşların ehliyetlerini, kimlik belgelerine tanımlamaları için bir süre kısıtı, herhangi bir ücret ya da ceza bulunmuyor. Ülkemizde 30 milyon civarında sürücü belgesi bulunmakta, bunun 13 milyona yakını yeni tip sürücü belgesi. Bu rakamlardan yola çıkarak, uzun yıllar alacak süreç için halkımızdan acele etmemelerini bekliyoruz.”

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