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Aktüel Ehliyeti bulunan kamu çalışanlarına yeni görev
Aktüel

Ehliyeti bulunan kamu çalışanlarına yeni görev

Bursa’da, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı ek genelge doğrultusunda yeni kararlar alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:30:00 -
Ehliyeti bulunan kamu çalışanlarına yeni görev

Yeni oluşturulacak filyasyon ekipleri için araç ve şoföre ihtiyaç duyulması halinde, kamu kurumlarında görev yapan ve sürücü ehliyeti bulunan çalışanlar göreve çağrılacak. Kovid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda idari ve adli yaptırımlar uygulanacak. İl genelinde bir hafta boyunca hayatın her alanında denetimler yapılacak. Camilerin hoparlörleri, televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi alanlardan halka sık sık duyurular yapılacak.

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