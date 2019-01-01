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Ehliyet ücretleri ne kadar 2019

Yeni yılın başında zam oranları konuşulurken vatandaşlar yeni yılda sürücü belgeleri ücretlerine zam uygulanıp uygulanmadığını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamasıyla yılbaşı itibarıyla sürücü belgesi ücretlerine de diğer 'değerli kağıt' ücretleri gibi yüzde 23.5 oranında zam uygulanacağı belli oldu.

01 Ocak 2019 Salı 21:42
Ehliyet ücretleri ne kadar 2019

 Yeni yılın başında zam oranları konuşulurken vatandaşlar yeni yılda sürücü belgeleri ücretlerine zam uygulanıp uygulanmadığını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamasıyla yılbaşı itibarıyla sürücü belgesi ücretlerine de diğer 'değerli kağıt' ücretleri gibi yüzde 23.5 oranında zam uygulanacağı belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi. Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda 'değerli kağıt' olarak belirlenen noter kağıtları 13.50 lira ile 27 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 133.50 lira olacak.

Sürücü belgeleri 166 lira

Kimlik kartları 22.50 lira, aile cüzdanları 121 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166 lira, motorlu araç tescil belgesi 148.50 lira, iş makinesi tescil belgesi 124 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 8 lira, Mavi Kart ise 12.50 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

NOTER KAĞITLARI

— Noter kağıdı: 13.50 TL

— Beyanname: 13.50 TL

— Protesto, vekaletname, re'sen senet: 27 TL

— Pasaportlar: 133.50 TL

— İkamet izni: 89 TL

— Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 22.50 TL

— Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 45 TL

— Aile cüzdanları: 121 TL

— Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri): 166 TL

— Motorlu araç tescil belgesi: 148.50 TL

— İş makinesi tescil belgesi: 124 TL

— Banka çekleri (her bir çek yaprağı): 8 TL

— Mavi Kart: 12,50 TL

— Yabancı çalışma izni belgesi: 89 TL

— Çalışma izni muafiyeti belgesi: 89 TL.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 21:42
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