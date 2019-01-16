0553 313 94 23

Ehliyet için gitti! Ölü olduğunu öğrendi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir kişi, ehliyet değişikliği için gittiği nüfus müdürlüğündeki kayda göre ölü olduğunu öğrendi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:33
Ehliyet için gitti! Ölü olduğunu öğrendi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir vatandaş, ehliyet değişikliği için gittiği nüfus müdürlüğünde ehliyet kaydına göre ölü olduğunu öğrenince şoke oldu

Korkuteli ilçesine bağlı Sülekler Mahallesi’nde yaşayan Ednan Öz isimli bir vatandaş, yeni kimlik ehliyet değişikliği yapmak için Korkuteli Nüfus müdürlüğüne gitti. Kimlik değişikliği yapan Öz, ancak ehliyetinin resmi kayıtlara göre ölü olduğunu öğrendi. Nüfus Müdürlüğü yetkililerine kimlik ve ehliyetini çıkararak sağ olduğunu gösteren Ednan Öz, ehliyette ölü olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

"Yanlışlık yok, sen ölüsün’ dediler"

Yaşadığı trajikomik olay karşısında şok olduğunu belirten Öz, “Çok şaşırdım. Ehliyetimin kayıtlı sayfasını bana gösterdiler. Bakıyorum T.C. kimlik numaram aynı. Anne baba adı, doğum yeri normal. Baktım mutlaka bir yerde yanlışlık vardır ama baktım hepsi doğru. Fotoğrafa baktım en son, o da benim fotoğrafım. Artık ikna oldum ve kesin bir yanlışlık olduğunu düşündüm. Söyledim ‘bir yanlışlık var.’ ‘Yanlışlık yok, sen ölüsün’ dediler. ‘E ben karşınızdayım’ dedim. Bu sefer araştırmaya başladılar. Nüfus müdürlüğünde ehliyette ölü olması nedeninin Amasya ili Merzifon ilçesinde memur hatasından kaynaklandığını öğrendim. Ben ehliyetimi 5 Kasım 1990 yılında Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğünden almıştım. Şimdi Korkuteli Nüfus Müdürlüğü Ankara Emniyet Genel Müdürlüğe yazı yazdı ve hatanın düzelmesinin ardından yeni ehliyetime kavuşmayı bekliyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:33
  1. Ankara
  2. Amasya
  3. Antalya
  4. Korkuteli
  5. Ednan Öz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu'da eğitime kar engeli
    1. Ordu'da eğitime kar engeli
    2. Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
    3. Trabzonspor'un Balıkesir 11'i belli oldu
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç'teki..
    5. Türkiye'nin en az suç işlenen şehri..
    6. "Müzede Selfie Günü"
    7. Google'dan devrim gibi yenilik! Hepsi..
    8. Esenler'de tabela düştü: 2 yaralı
    9. Putin muradına eriyor! İşte tüm..
    10. Erdoğan, Dayton Anlaşması'nın gözden..
    11. Korkunç kaza! Yoldan geçenlerin üstüne..
    12. Fransa'dan İran'a kınama
    13. Maçın ardından
    14. Erdoğan: Dayton Anlaşması'nın gözden..
    15. Denize düşen kişiyi polis kurtardı
    16. Ehliyet için gitti! Ölü olduğunu öğrendi
    17. Aksaray'da eğitime kar engeli
    18. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor!..
    19. Yurtta kış
    20. Erdoğan'dan 'Brexit' açıklaması: Temas..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?