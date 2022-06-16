Ehliyet affı çıkacak mı, ne zaman çıkar? Ehliyete af var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lisans, yükseklisans ve doktora eğitimlerini bırakmak zorunda kalanlar belirli şartlarda eğitimlerine devam edebilecekler" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenci affında müjdeyi vermesi sonrası çeşitli sebeplerden ötürü ehliyetine el konulan ya da ehliyet iptali yaşayanlar ehliyet affının yapılıp yapılmayacağını merak eder oldu.

Ehliyet affı var mı?

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ehliyet affına ilişkin TBMM'de yaptığı konuşmada "1 milyona yakın insanımızın talebi, bir defaya mahsus, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş olanlara ehliyet affı çıkarılması ve geçimlerini şoförlük yoluyla kazananların da evlerine helal rızık götürebilmeleridir." dedi. Öğrenci affının Meclis'e getirilecek olmasının akabinde gözler ehliyet affına da çevrildi. Sosyal medyada gündem olan ehliyet affının olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.