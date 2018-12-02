Ehl-Î Sünnetin esasları (2)
Ehl-i sünnet mezhebini, bozuk fırkalardan ayıran birtakım esaslar vardır. Bunları Müslümanların öğrenmelerinde büyük faydalar vardır.02 Aralık 2018 Pazar 15:00
Bir insanın “ehl-i sünnet ve’l-cemaat”den olabilmesi için şu bir kısmı sayılan esasları kabullenmesi gerekir:
-“İman Allah’ın bir bağışıdır” diye itikad edilmelidir.
-Kulların yaptıkları işler Allah (c.c.)’ün yaratmasıyla olur.
-Kabir azabı haktır.
-Kabre konanın, Münker ve Nekîr melekleri tarafından sorguya çekileceği hak ve doğrudur.
-Dirilerin duâ ve sadakaları ölülere fayda verir.
-Peygamberimizin şefaati haktır.
-Mi’rac hâdisesinde Efendimiz (s.a.v.) gökler ötesi âleme ruh maa’lcesed (hem ruh, hem cesetle) çıkmıştır.
-Kıyamet günü amel defterlerinin okunacağı haktır. Hesap, Mizan, Sırat haktır.
-Kıyamet günü Allah, kullarını vasıtasız sorguya çekecek.
-Peygamberler (a.s.)’dan sonra en üstün insan ve veli Hz. Ebû Bekir (r.a.)’dir.
-Ebû Bekir (r.a.)’den sonra insanların ve velilerin en üstünü sırasıyle Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’dir.
-Ashab-ı kiram aleyhinde bulunmak, gıybetlerini yapmak câiz değildir.
-Mahiyeti kavranmaksızın Allah (c.c.)’ün Cennet’de görüleceği gerçektir.
- Peygamberler (a.s.)’in mertebeleri velilerin derecelerinden daha üstün ve yüksektir.
(İmam Zehebî, Büyük Günahlar Kitabından)
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