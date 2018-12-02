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Ehl-Î Sünnetin esasları (2)

Ehl-i sünnet mezhebini, bozuk fırkalardan ayıran birtakım esaslar vardır. Bunları Müslümanların öğrenmelerinde büyük faydalar vardır.

02 Aralık 2018 Pazar 15:00
Ehl-Î Sünnetin esasları (2)

Bir insanın “ehl-i sünnet ve’l-cemaat”den olabilmesi için şu bir kısmı sayılan esasları kabullenmesi gerekir:

-“İman Allah’ın bir bağışıdır” diye itikad edilmelidir.

-Kulların yaptıkları işler Allah (c.c.)’ün yaratmasıyla olur.

-Kabir azabı haktır.

-Kabre konanın, Münker ve Nekîr melekleri tarafından sorguya çekileceği hak ve doğrudur.

-Dirilerin duâ ve sadakaları ölülere fayda verir.

-Peygamberimizin şefaati haktır.

-Mi’rac hâdisesinde Efendimiz (s.a.v.) gökler ötesi âleme ruh maa’lcesed (hem ruh, hem cesetle) çıkmıştır.

-Kıyamet günü amel defterlerinin okunacağı haktır. Hesap, Mizan, Sırat haktır.

-Kıyamet günü Allah, kullarını vasıtasız sorguya çekecek.

-Peygamberler (a.s.)’dan sonra en üstün insan ve veli Hz. Ebû Bekir (r.a.)’dir.

-Ebû Bekir (r.a.)’den sonra insanların ve velilerin en üstünü sırasıyle Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’dir.

-Ashab-ı kiram aleyhinde bulunmak, gıybetlerini yapmak câiz değildir.

-Mahiyeti kavranmaksızın Allah (c.c.)’ün Cennet’de görüleceği gerçektir.

- Peygamberler (a.s.)’in mertebeleri velilerin derecelerinden daha üstün ve yüksektir.

(İmam Zehebî, Büyük Günahlar Kitabından)

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 15:00
  1. Allah (c.c.)
  2. Kabir azabı
  3. Mi’rac
  4. Efendimiz (s.a.v.)
  5. Münker ve Nekîr melekleri
  6. Ashab-ı kiram
  7. Hz. Ebû Bekir (r.a.)
  8. Hz. Ömer
  9. Hz. Osman
  10. Hz. Ali
  11. İmam Zehebî
  12. Ebû Bekir (r.a.)

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