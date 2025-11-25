  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Egzozdan çıkardığı ateş yaktı
Gündem

Egzozdan çıkardığı ateş yaktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Egzozdan çıkardığı ateş yaktı

Mersin’de drift atıp egzozdan ateş çıkaran sürünün ehliyeti iptal edilip 55 bin lira ceza kesildi.

Mersin’de drift atıp egzozdan ateş çıkaran o anları da sosyal medyadan paylaşan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi, 55 bin 659 TL ceza kesilip otomobili de 2 ay trafikten çekildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan drift ve yüksek ses çıkaran egzoz görüntüleri üzerine harekete geçti.

Görüntülerdeki araç ve sürücüyü belirlemek için çalışma yapan polis kısa sürede tespitini gerçekleştirdi. Kural ihlalinde bulunan sürücü yakalanarak ehliyeti daimi olarak iptal edildi, 55 bin 659 TL’de idari para cezası kesildi.

Mevzuata aykırı şekilde kullanılan aracın ise 2 ay süreyle trafikten men edildiği bildirildi.

Türkiye'ye örnek olsun! ABD polisi acımadı
Türkiye'ye örnek olsun! ABD polisi acımadı

Dünya

Türkiye'ye örnek olsun! ABD polisi acımadı

41 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyordu! Polisten fazla kaçamadı
41 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyordu! Polisten fazla kaçamadı

Gündem

41 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyordu! Polisten fazla kaçamadı

Polise bıçak çekince vuruldu: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
Polise bıçak çekince vuruldu: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Gündem

Polise bıçak çekince vuruldu: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23