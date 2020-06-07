Egzama nedir, neden olur? Egzamaya ne iyi gelir?

Egzamayı genel olarak oluşturan nedenleri dış faktörler ve cildin kendisi olarak adlandırabiliriz. Dış faktörler arasında özellikle ev hanımlarında görülen egzamalarda deterjan, çamaşır suyu gibi kimyasalların etkisine çok sık rastlıyoruz. Ev hanımlarında eldiven alışkanlığı olmadığı için cilt tahriş oluyor ve egzama oluşuyor. Bu egzamalar basit bir şekilde eldiven kullanımı ile engellenebiliyor. Mesleki kimyasallara maruz kalma çimento veya boya gibi kimyasallarla temas sonucu egzamalar oluşabiliyor. Bir de herhangi bir dış etken olmadan cildin kendi kendine oluşturduğu egzamalar var.

Egzamalar nasıl tedavi edilir?

Biz dermatoloji uzmanları olarak öncelikle egzamanın çeşidini tanımlıyor ve nedenlerini ortaya çıkarıyoruz. Sonrasında çeşitli kremlerle ve hatta yoğun egzamalarda allerji ve kortizon ilaçlarını da kullanarak egzamayı kontrol altına alıyoruz. Nedeni dış etkenlerden kaynaklanan egzamalarda kimyasallardan korunarak tedavi mümkün ama egzama cildin kendisi tarafından oluşturuluyor ise problem tekrar edebiliyor tedavinin de uzun süreli olarak planlanması gerekebiliyor.

Egzamaya ne iyi gelir? Egzamalı cildin bakımı nasıl olmalı?

Cildimizi aslında vücudumuzu koruyan koruyucu bir tabaka olarak düşünürsek cildin üzerindeki yağ tabakası da cildi koruyan kalkandır aslında. Kuru cilt aynı nemsiz kalmış toprağın çatladığı gibi tahriş olabilir bu nedenle nemlendirmek cildin bakımında çok önemlidir.

Diğer bir konu ise temizlikte kullanılan maddelerdir. Özellikle egzamalı cildin bakımında cilt ph’ına uygun ve dermatolojik olarak test edilmiş temizleme ürünleri kullanmak ve düzenli olarak dermatoloji uzmanı tarafından önerilmiş ise nemlendirmek büyük önem taşımaktadır.