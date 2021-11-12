Eğrelti otu çiçekli bitki midir? Faydaları nelerdir?

Eğrelti otu çiçekli bir bitki değildir. Doğada yer alan ve kendiliğinden yetişen pek çok bitkinin yeteri kadar olgunluğa erişmesinin ardından yabani bir şekilde çiçeklendiği bilinmektedir. Hatta doğada diken olarak da bilinen pek çok bitkinin de çok yaşlandığında ve kartlaşmaya başladığında çiçek açtığı bilinir. Buna rağmen kesinlikle çiçek açmayan bitkiler arasında eğrelti otu gösterilebilir. Kısacası eğrelti otu çiçeksiz bir bitkidir.

Geleneksel tıpta da sıklıkla kullanılan ve doğada bol miktarda bulunan eğrelti otu, oldukça zehirli bir bitki türüdür. Geleneksel tıpta da sıklıkla kullanılan ve doğada bol miktarda bulunan eğrelti otu, oldukça zehirli bir bitki türüdür.

Kalp hastalıklarından kemik sağlığına, astımdan öksürük krizlerine, şişkinlikten diş plağına kadar pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen bir bitki çeşididir.

Eğrelti otunun insan sağlığı açısından faydaları

-Bağırsaklarda yer alan tenyaların dökülmesine yardımcıdır.

-Yaşa bağlı olarak gelişebilecek sarı nokta gibi göz hastalıklarının gerilemesini sağlar ve hastalığı önleyici bir yapıya sahiptir.

-A vitamini ve C vitamini açısından çok zengin bir bitki türüdür.

-Potasyum ve demir için iyi bir kaynaktır.

-Şeker yaraları ve düşme yaralarının iyileşmesi için etkili bir şifa kaynağıdır.

-Kalp hastalıklarına bağlı gelişebilecek komplikasyonların önlenmesinde etkili bir üründür.

-Serbest radikallerle savaştığı bilindiğinden kanserle savaşabilme yetisi bulunmaktadır.

-Felce neden olan risk faktörlerini elimine edeceği bilinir.

-Dişlerde oluşabilecek tartar ve plakların önlenmesinde katkı sağlar.

-Fazla yeme alışkanlığı ya da yemek bozukluklarına bağlı olarak gelişen hazımsızlık ve şişkinlikleri giderici bir etkisi vardır.

Cilde faydaları nelerdir?

-A vitamini, C vitamini ve demir bakımından zengin olan eğrelti otunun cildi güçlendirici ve sıkılaştırıcı bir etkisinin olduğu bilinir.

-Ayrıca darp, ezik ve şeker hastalığı gibi yaralarda iyileştirici bir gücü bulunmaktadır.

-Bazı kozmetik ürünlerde kullanılır ve eğrelti otunun cildin parlaklık kazandırılmasına yardımcı olduğu bilinir.

-Hemoroid lezyonlarının ve memelerini giderilmesinde katkısı bulunur.