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Gündem EGM'den HDP kongresine ilişkin suç duyurusu
Gündem

EGM'den HDP kongresine ilişkin suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP İstanbul İl Örgütünün 4. Olağan Kongresi'nde, "terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği" gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 00:22:00 -
EGM'den HDP kongresine ilişkin suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP İstanbul İl Örgütünün 4. Olağan Kongresi'nde, "terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği" gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen kongre için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü emniyet tedbirleri aldı.

Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığını ve örgütsel marşların söylendiğini tespit eden Emniyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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