EGM'den "çarşı ve mahalle bekçileri" açıklaması

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu’nda 11.06.2020 tarihinde kabul edilerek kanunlaştırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu kanunla Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda sahada görev yapan tüm Çarşı ve Mahalle Bekçilerimize yönelik olarak;

- İnsan hakları,

- Davranış ilkeleri ve etkili iletişim,

- Durdurma, kimlik sorma, kontrol, yakalama ve muhafaza altına alma yetkisi,

- Zor kullanma yetkisi,

- Silah kullanma yetkisi,

- Suça el koyma yetkisi,

- Disiplin mevzuatı,

Konularında, görevlerini ifa ettikleri illerinde, branşlarında uzman amirler tarafından 15-17 Haziran 2020 tarihleri arasında 3 tam gün sürecek eğitim verilecektir. Ayrıca teşkilatımıza yeni atanan 8 bin 242 Çarşı ve Mahalle Bekçisi de 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 3 aylık eğitime alınacaktır. Bu 3 aylık eğitim akabinde ise atandıkları illerinde de 2 aylık uygulamalı eğitime tabii tutulacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.