EGM'den "çarşı ve mahalle bekçileri" açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun yasalaştığını belirterek, bu kapsamında mevcut çarşı ve mahalle bekçilerinin 3 günlük, yeni atanan bekçilerin ise toplam 5 aylık eğitime tabi tutulacağını açıkladı.
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu’nda 11.06.2020 tarihinde kabul edilerek kanunlaştırıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Söz konusu kanunla Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda sahada görev yapan tüm Çarşı ve Mahalle Bekçilerimize yönelik olarak;
- İnsan hakları,
- Davranış ilkeleri ve etkili iletişim,
- Durdurma, kimlik sorma, kontrol, yakalama ve muhafaza altına alma yetkisi,
- Zor kullanma yetkisi,
- Silah kullanma yetkisi,
- Suça el koyma yetkisi,
- Disiplin mevzuatı,
Konularında, görevlerini ifa ettikleri illerinde, branşlarında uzman amirler tarafından 15-17 Haziran 2020 tarihleri arasında 3 tam gün sürecek eğitim verilecektir. Ayrıca teşkilatımıza yeni atanan 8 bin 242 Çarşı ve Mahalle Bekçisi de 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 3 aylık eğitime alınacaktır. Bu 3 aylık eğitim akabinde ise atandıkları illerinde de 2 aylık uygulamalı eğitime tabii tutulacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.