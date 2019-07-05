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EGM polis şart tayin sonuçları öğren

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göreMayıs- Haziran aylarında gerçekleştirilen Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerinde bulunan polislerin şark tayin sonuçları açıklandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:58
EGM polis şart tayin sonuçları öğren

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre  Mayıs- Haziran aylarında gerçekleştirilen Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerinde bulunan polislerin şark tayin sonuçları açıklandı. EGM polis tayin sonuçları sorgulama ekranı.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamına göre, her yıl düzenli olarak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde farklı illerde görev süresini tamamlayan personellerin 1. ve 2. bölgeler arasındaki tayinleri için resmi yazı gönderilmesiyle beraber polis memurlarının tayinleri alınmıştı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamına göre Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerinde bulunan polislerin şark tayin sonuçları açıklandı.

 

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:58
  1. EGM polis şart tayin sonuçları öğren
  2. polis şart tayin sonuçları sorgulama ekranı
  3. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Şart Tayin Sonuçları Açıklandı
  4. EGM Polis Tayin Sonuçları Sorgulama Ekranı

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