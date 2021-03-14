EGM özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı
ÖGG sonuçları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 90. Dönem Özel Güvenlik Sınavı’nın açıklandığını Twitter'dan duyurdu. ÖGG sınavına katılan adaylar ÖGG sınav sonuç ekranını sorguluyor. İşte EGM özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları bugün açıklandı. 90. Dönem Özel Güvenlik Sınavı’nın açıklandığını Twitter'dan duyuruldu. ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
EGM özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Özel Güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklanmıştır. Özel güvenlik eğitim kurumları, ÖGNET aracılığı ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilir. Bilgi işlem alt yapısında yapılan bakım çalışmasının ardından web sitemizden de sonuçlar yayınlanacaktır.
ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Özel Güvenlik görevlisi maaşları 2021 ne kadar?
2021 yılı Özel Güvenlik görevlisi ortalama maaşları 2.825,90 TL ile 4.250 TL arasında değişmektedir. Genelde mesleğe yeni başlayanlar maaşlarını asgari ücret üzerinden almaktadırlar.