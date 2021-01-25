EGM memur alımı başvuruları ne zaman tamamlanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personel alımı başvuruları bugün itibariyle alınmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilandan sonra adaylar, 25 Ocak'ta başlayan başvuru işlemlerini yapmaya başladı. 110 personelin istihdam edileceği EGM memur alımı başvuruları 29 Ocak 2021 tarihinde tamamlanacak. EGM memur alımı başvuru işlemleri, İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlükleri üzerinden yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 110 personel istihdam edeceğini açıkladı. 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacak başvurularda adaylarda KPSS puanı şartı aranmaktadır. Adaylar, EGM memur alımı başvurularını İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlükleri üzerinden bizzat gerçekleştirecek. EGM personel alımı başvurusu yapan adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek.

Başvuru işlemlerinin ardından adaylar, KPSS-P94 puanına göre sıralanacak. Alımı yapılacak personel sayısının beş katı kadar aday sınava girecek. Bu süreçte son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sınava çağırılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yerleri ve sınav tarihleri EGM'nin internet sitesinden duyurulacak. Adaylar T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bilgileri ile sisteme giriş yaparak başvuru sonucunu öğrenebilecek.