  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem EGM memur alımı başvuruları ne zaman tamamlanacak?
Gündem

EGM memur alımı başvuruları ne zaman tamamlanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personel alımı başvuruları bugün itibariyle alınmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilandan sonra adaylar, 25 Ocak'ta başlayan başvuru işlemlerini yapmaya başladı. Başvuru işlemlerinin hangi tarihe kadar devam edeceğini merak eden adaylar, başvurulara ilişkin detayları araştırıyor. Peki, EGM memur alımı başvuruları ne zaman tamamlanacak? EGM kaç personel alımı yapacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 17:21:00 -
EGM memur alımı başvuruları ne zaman tamamlanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personel alımı başvuruları bugün itibariyle alınmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilandan sonra adaylar, 25 Ocak'ta başlayan başvuru işlemlerini yapmaya başladı. 110 personelin istihdam edileceği EGM memur alımı başvuruları 29 Ocak 2021 tarihinde tamamlanacak. EGM memur alımı başvuru işlemleri, İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlükleri üzerinden yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 110 personel istihdam edeceğini açıkladı. 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacak başvurularda adaylarda KPSS puanı şartı aranmaktadır. Adaylar, EGM memur alımı başvurularını İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlükleri üzerinden bizzat gerçekleştirecek. EGM personel alımı başvurusu yapan adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek.

Başvuru işlemlerinin ardından adaylar, KPSS-P94 puanına göre sıralanacak. Alımı yapılacak personel sayısının beş katı kadar aday sınava girecek. Bu süreçte son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sınava çağırılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yerleri ve sınav tarihleri EGM'nin internet sitesinden duyurulacak. Adaylar T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bilgileri ile sisteme giriş yaparak başvuru sonucunu öğrenebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediye başkanı, Muharrem İnce'nin partisine geçiyor! Kemal Kılıçdaroğlu çılgına dönecek
Siyaset

CHP'li belediye başkanı, Muharrem İnce'nin partisine geçiyor! Kemal Kılıçdaroğlu çılgına dönecek

Antalya'nın CHP'li İbradi ilçesi Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, partisine sert eleştiriler getirerek, Muharrem İnce tarafından kurulması..
Halk TV'de özerklik sesleri yükseldi
Gündem

Halk TV'de özerklik sesleri yükseldi

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV ekranlarında terör sevici HDP'li Garo Paylan, özerklik çağrısı yaptı.
Paris’e 3 saat uzaklıkta… ‘Osmanlı’yı kuruyor’
Gündem

Paris’e 3 saat uzaklıkta… ‘Osmanlı’yı kuruyor’

Fransız basını, Türkiye'nin Karabağ ve Libya'da egemenliğini artırdığını belirterek ''Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay