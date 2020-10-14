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Aktüel EGM: "KOM ekiplerince ülke genelinde dün düzenlenen operasyonda 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi."
Aktüel

EGM: "KOM ekiplerince ülke genelinde dün düzenlenen operasyonda 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi."

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:39:03 -
EGM: "KOM ekiplerince ülke genelinde dün düzenlenen operasyonda 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi."
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