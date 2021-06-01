EGM atamaları 2021 EGM polis atama ve yer değiştirme sonuçları

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2021 yılı atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.EGM tarafından 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

2021 EGM polis atama ve yer değiştirme sonuçları

Emniyet Genel Müdürlüğü, "2021 yılı genel atama çalışmaları" çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, atama çalışmaları doğrultusunda 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845, 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye de 352 personelin atama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

İşte EGM'den yapılan o açıklama:

"Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda;

1'inci bölgeden 2'inci bölgeye (10.329) personelin,

2'inci bölgeden 1'inci bölgeye (10.845) personelin,

2'inci bölgeden 2'inci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

Ayrıca 1'inci bölgedeki (30.915), 2'inci bölgedeki (6.284) olmak üzere toplamda (37.199) personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir."