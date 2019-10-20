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Eğlenmek için gittiği evde ölü bulundu!

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde 22 yaşındaki Buğra Deniz Yılmaz 5 arkadaşıyla eğlenmek için buluştukları evde ölü bulundu.

20 Ekim 2019 Pazar 08:23
Eğlenmek için gittiği evde ölü bulundu!

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde 22 yaşındaki Buğra Deniz Yılmaz 5 arkadaşıyla eğlenmek için buluştukları evde yatak odasında ölü bulundu. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Küçükçamlıca Mahallesi Deva Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde Buğra Deniz Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 arkadaş eğlenmek için gruptaki başka bir arkadaşlarının evinde toplandı. İddiaya göre alkol de aldıkları da belirtilen gençler bir süre sonra ortadan kaybolan Buğra Deniz Yılmaz'a seslendi. Yılmaz'ın cevap vermemesi üzerine odaları gezen gençler evinin yatak odasında hareketsiz bir şekilde yatan Buğra Deniz Yılmaz'ı görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 

Eve gelen sağlık ekipleri Buğra Deniz Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde bulunan beş kişiyi gözaltına alarak Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezine götürdü. Olay Yeri İnceleme ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler evin içerisinde yaklaşık bir saat detaylı araştırma yaptı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından Buğra Deniz Yılmaz'ın cesedi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'n morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu öğrenilecek. Polis ekiplerin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 08:23
  1. İstanbul
  2. Üsküdar
  3. Buğra Deniz Yılmaz
  4. Küçükçamlıca Mahallesi

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