Eğlenceniz batsın! Eskicinin üzerine torpil attılar!
İstanbul'da trafikte seyreden şehir magandaları, yol kenarında el arabasıyla yürüyen bir eskiciye torpil attı. Sözde eğlence amacıyla yapılan eyleme tepki yağdı.
İstanbul'da magandaların sözde eğlence videosuna tepki yağdı.
Bir grup genç, aracı ile trafikte seyir halindeyken, yol kenarında tablası ile yürüyen bir eskiciye fitilini ateşledikleri torpili fırlattı.
Kartal Soğanlık'ta saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, eskici korku dolu anlar yaşadı.
Panikleyen eskicinin duruma tepki göstermesine pişkince karşılık veren şehir magandaları, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.