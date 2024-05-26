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Dünya Eğlence merkezinde yangın çıktı! 27 ölü
Dünya

Eğlence merkezinde yangın çıktı! 27 ölü

Yeniakit Publisher
2024-05-26 08:28:00 -

Hindistan’da eğlence merkezinde çıkan yangında 27 kişi öldü.

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bir eğlence merkezinde çıkan yangında 9’u çocuk 27 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da eğlence merkezinde facia yaşandı. Gujarat eyaletine bağlı Rajkot kentinde bir eğlence merkezinde çıkan yangında 9’u çocuk 27 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 8 kişinin kayıp olduğunu belirtirken, ölenlerin kimliklerinin DNA testi ile belirleneceğini aktardı. Bölgeye gelen 8 itfaiye aracı büyüyen yangına müdahale etmeye çalışırken, can kaybının da artabileceği kaydedildi.
Rajkot Belediye Başkanı Nayana Pedhadiya yaptığı açıklamada, “Odak noktamız kurtarma operasyonları ve hayat kurtarmaktır. Bu olaydan sorumlu olan kişilerin cezalandırılmasını sağlayacağız” dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, yerel yönetimin yangından etkilenenlere yardım sağlamak için çalıştığını bildirdi. Modi, “Yangın felaketi nedeniyle son derece üzgünüm. Düşüncelerim sevdiklerini kaybedenlerle birlikte” ifadelerini kullandı.

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel, yangınla ilgili soruşturmanın Özel Soruşturma Ekibi (SIT) tarafından yürütüldüğünü ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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