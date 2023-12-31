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Gündem Eğlence adı altında rezalet başladı! Alkol, müzik ve devamında arbede...
Gündem

Eğlence adı altında rezalet başladı! Alkol, müzik ve devamında arbede...

Yeniakit Publisher
2023-12-31 21:20:00 -

Aksaray’da yılbaşı eğlencesi için şehir merkezinde bir araya gelen gençler ilerleyen dakikalarda birbirine girdi.

Yılbaşı akşamında alkol alıp müzikle oynayan gençlerin eğlencesi bir süre sonra arbedeye döndü.

Bir grup genç Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde eğlenmeye başladı. Araçtaki müzik sistemini açarak yol kenarında oynayan gençler, kedilerini de süsledi. Vatandaşların da ilgi gösterdiği eğlence kısa sürede büyük bir kalabalığa ulaşarak devam etti.

Eğlence sırasında alkolün etkisiyle kontrolden çıkan gençler, tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede arbedeye döndü.

O anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.
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