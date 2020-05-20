Eğitimli genç insan kaynağına yatırım yapılacak

“Ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye idealine kavuşturacak olan siz gençlerimizsiniz” diyen Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından görüntülü mesajında şöyle seslendi:

Kariyer imkânı

“Özellikle Covid -19 sonrası tüketim alışkanlıkların, küresel ticaret ve ekonomideki genel kabullerin değiştiği bir dünya sürecine giriyoruz. Güçlü ekonomik alt yapımız, küresel gelişmelere hızla adapte olabilen iş dünyamızla, her şeyden önemlisi genç eğitimli insan kaynağımızla Covid- 19 sonrası yıldızı parlayan ülkelerin başında olacağız. Yeni döneme en hazır şekilde girmek için iyi hazırlanmamız gerekiyor. Sizler için gelişim ve kariyer imkanı sağlayacak ‘1 Milyon Yazılımcı’ projemizi hayata geçirdik. Şu ana kadar 440 bin 427 adet arkadaşımız aktif olarak bu platformu kullanıyor. 234 bin 800 arkadaşımızsa eğitimler sonrası istihdam imkanlarından yararlanmak için bilgilerini doldurdu.”

Söz konusu platformdan yararlanacak olan gençler için üç müjdelerinin olduğu kaydeden Albayrak, bu müjdeleri şöyle sıraladı:

Ek internet kotası

‘1 Milyon Yazılımcı’ projemize katılan, portalımızdan eğitim alan her bir kullanıcımıza her ay 6 GB’lik bir ek internet kotasını vereceğiz.

e- devlet için yenilik

Bir diğer e-devlet şifresi edinemeyen, yahut 15 yaşından küçük olduğu için platformu kullanamayan gençlerimiz için yeni bir giriş ekranı geliştirdik.

Canlı oturumlar

Özellikle eğitimler esnasında kafanıza takılan soruları sormanız ve tecrübelerinden yararlanmak için öğretmenlerimizle canlı oturumlar başlatıyoruz.

Bakan Albayrak, gençlere Türkiye’nin dünya ile rekabetini güçlendirecek katma değerli ve ihracata dayalı üretim hedeflerine katkı sunacak yeni projelerin de yakın dönemde açıklayacağını dile getirdi.