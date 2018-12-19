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Eğitime kar engeli! Tekirdağ'da okullar tatil

Trakya'yı etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sonrası Tekirdağ'da okullar, bugün ve yarın tatil edildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:31
Eğitime kar engeli! Tekirdağ'da okullar tatil

Soğuk ve yağışlı hava Trakya'da yaşamı olumsuz etkilerken Tekirdağ'da ve ilçelerinde okullar bugün ve yarın tatil edildi.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildiği bildirildi.

İki gün tatil

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji raporlarında da belirtildiği üzere olumsuz hava şartları nedeniyle tüm ilçelerimizde 19 Aralık Çarşamba (bugün) öğleden sonra ve 20 Aralık
Perşembe günü olmak üzere tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile çalışanlar ve engelli çalışanlar bu tarihte izinli sayılacaktır."

Tekirdağ'da okullar, 21 Aralık Cuma günü açık olacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:31
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