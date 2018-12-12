0553 313 94 23

Eğitime kar engeli! Öğleden sonra tatil edildi

Sivas'ta etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim yapan okulların öğleden sonra tatil edildiği açıklandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:29
Eğitime kar engeli! Öğleden sonra tatil edildi

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim yapan okullar, öğleden sonra tatil edildi.

Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışından dolayı Sivas genelindeki taşımalı eğitim yapan okulların bugün öğleden sonra tatil edilmesine karar verildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:29
  1. Sivas
  2. okullar tatil edildi
  3. okullar yarın tatil mi
  4. okullar tatil

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları
    1. Avrupa borsaları
    2. "Tevgera Azadi'nin terörle iltisaklı..
    3. Darbe evrakları Akın İpek'in..
    4. "Türkiye'nin Yıldızları": Murat İlbilgi
    5. Haram için kuyruktalar
    6. "Kara kış" gelmeden mezar yerleri açıldı
    7. Güneş ışığını takip eden "akıllı..
    8. Köy köy gezip yetenekli çocukları..
    9. "Tüm dünyada Türkçe öğrenmeye rağbet..
    10. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye..
    11. Kotasız internet fiyatları belli oldu
    12. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    13. Soyguncuları pompalı tüfekle..
    14. Yüzünün yarısını kaplayan tümörden..
    15. Zeytinburnu'ndan İstanbul yeni..
    16. Ev ödeviyle "dikili ağaçları" oldu
    17. İstanbul'da kar yağışı
    18. Lise müdüründen inanılmaz hareket!..
    19. İhanet girişimini "şükür secdesi" ile..
    20. Kütahya'da öğrenecek, Özbekistan'da..
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir