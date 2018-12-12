Eğitime kar engeli! Öğleden sonra tatil edildi
Sivas'ta etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim yapan okulların öğleden sonra tatil edildiği açıklandı.12 Aralık 2018 Çarşamba 10:29
Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim yapan okullar, öğleden sonra tatil edildi.
Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışından dolayı Sivas genelindeki taşımalı eğitim yapan okulların bugün öğleden sonra tatil edilmesine karar verildiği bildirildi.
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