Eğitime hazırlık ödeneği 2021 ne zaman yatacak? Eğitime hazırlık ödeneği kaç para?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan 2021 2022 eğitim yılı takvimi işliyor. Okullar 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başladı. 3 Eylül’de 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilirken, 15 bin ek öğretmen ataması daha yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafındana açıklandı. Öğretmenler her sene yapılan eğitim hazırlık ödeneğini araştırmaya başladı.

Eğitim ödeneği nedir? Kırtasiye yardımı kimler alır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.

Eğitime hazırlık ödeneği 2021 ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 81 ile gönderilen yazıya göre; öğretmenlerin alacağı kırtasiye parası yani eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül 2021 tarihinde kademeli olarak yatmaya başladı. Eğitim Ödeneği - Çeşitli sebeplerle (askerlik, ücretsiz izin, doğum izni vs.) eylül ayı içerisinde fiilen görevde olmayıp eğitim-öğretim yılı içerisinde göreve başlayanlara, göreve başlamalarından sonra belirli oranlarda ödenir.

Eğitim ödeneği ne kadar?

6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL'ye; 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkarılmıştı. Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.