Eğitime bir gün daha ara!
Şanlıurfa Valiliği, selden etkilenen 3 ilçede eğitime bir gün daha ara verildiğini açıkladı.
Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da, merkez ilçeler Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye’deki bütün okullarda bir gün daha eğitime ara verildi.
Gelişmeyi Şanlıurfa Valiliği açıkladı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor. 21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız.