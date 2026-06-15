Karbonhidratlı gıdaların gün içinde ani enerji yükselişlerine ve sonrasında ani düşüşe neden olduğunu belirten Musk, karbonhidrat tüketiminin abartıldığını savundu. Uzmanlar ise yumurta ve yüksek kaliteli protein içerikli gıdaların yanı sıra B12 ve D vitaminleri ile selenyum ve iyot gibi önemli mineraller barındırdığı, hafıza, bilişsel performans ve sinir sistemi ile eşleşen kolin bakımından zengin bir besin kaynağı olduğunu açıkladı.