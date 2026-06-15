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#1
Foto - Elon Musk'ın sabah rutini şaşırttı! Hiç beklendiği gibi değil!

Dünyanın ilk trilyoneri olarak tarihe geçen SpaceX, Neuralink, Tesla ve X gibi dev şirketlerin sahibi olan Elon Musk’ın servetini geçen kimse henüz olmadı. İş dünyasındaki ve kariyerindeki başarısıyla gündeme gelen Musk katıldığı bir podcast yayınında sabah rutinini ve kahvaltı menüsünü anlattı.

#2
Foto - Elon Musk'ın sabah rutini şaşırttı! Hiç beklendiği gibi değil!

"SANILDIĞI GİBİ GÖSTERİŞLİ DEĞİL" Joe Rogan Experience yayının katılan Musk, sabah rutininin sanıldığı gibi gösterişli olmadığını belirterek, kahvaltı menüsünde yalnızca biftek ve yumurta tükettiğini belirterek ekmek yemediğini söyledi. Bu beslenme tarzının işe yarayıp yaramadığını soran yayıncı Joe Rogan’a ise Musk “harika ve enerji veriyor” yanıtını verdi.

#3
Foto - Elon Musk'ın sabah rutini şaşırttı! Hiç beklendiği gibi değil!

Karbonhidratlı gıdaların gün içinde ani enerji yükselişlerine ve sonrasında ani düşüşe neden olduğunu belirten Musk, karbonhidrat tüketiminin abartıldığını savundu. Uzmanlar ise yumurta ve yüksek kaliteli protein içerikli gıdaların yanı sıra B12 ve D vitaminleri ile selenyum ve iyot gibi önemli mineraller barındırdığı, hafıza, bilişsel performans ve sinir sistemi ile eşleşen kolin bakımından zengin bir besin kaynağı olduğunu açıkladı.

#4
Foto - Elon Musk'ın sabah rutini şaşırttı! Hiç beklendiği gibi değil!

PROTEİN AĞIRLIKLI KAHVALTI UZUN SÜRE TOKLUK HİSSİ SAĞLIYOR Protein ağırlıklı kahvaltılarda tokluk hissi uzun süre devam ederken gün içinde açlık hissini azaltıyor. Uzmanlar, Sağlıklı bir hayat için yalnızca besin değil, düzenli egzersiz, kaliteli uyku, düşük stres seviyesi, genetik faktörler de genel sağlık üzerinde önemli bir kriter olarak görüyor. Ayrıca, Elon Musk’ın kahvaltısında tercih ettiği biftek ve yumurtanın içerdiği protein, vitamin ve mineralleri sayesinde gün boyu enerji ve zihinsel performansı destekliyor.

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