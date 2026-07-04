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Kültür - Sanat Eğitimden Bir kare Ulusal Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı
Kültür - Sanat

Eğitimden Bir kare Ulusal Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

Yeniakit Publisher
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Eğitimden Bir kare Ulusal Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından eğitim süreçlerinin ardındaki emeği en özel karelerle görünür kılmak hedefiyle bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “Eğitimden Bir Kare Ulusal Fotoğraf Yarışması”na başvurular başladı. Yarışmaya ilişkin tüm bilgilere ve başvuru ekranına www.egitimdenbirkare.org adresinden ulaşılabilecek.

Eğitimin önemine dikkati çekmek, eğitim çalışanlarının fedakarlıklarını görünür kılmak, çarpıcı eğitim hikayelerini fotoğraf sanatı aracılığıyla kamuoyuna taşımak amacıyla düzenlenen yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayı ve iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Seçici kurulda usta fotoğraf sanatçıları yer alacak

Bu yılki yarışmanın seçici kurulunda Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar, TFSF Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, Fotoğraf sanatçıları Feyzullah Tunç, Fırat Yurdakul, Hamit Yalçın, Mustafa Binol ve Ragıp Sarı yer alacak.

Yarışma kategorileri ve ödüller

Yarışmada bu yıl; birincilik, ikincilik, üçüncülük ve “Mehmet Akif İnan Özel Ödülü”nün yanı sıra, “Ailede Eğitim” ve “Mesleki Eğitim” temalarında iki özel ödül daha takdim edilecek.

 

“Ailede Eğitim” Özel Ödülü, ailenin eğitim süreçlerindeki belirleyici rolüne dikkati çekmek amacıyla verilecek.

“Mesleki Eğitim” Özel Ödülü ise mesleki eğitimin değerini ortaya çıkarmayı, bu alandaki emek, çaba ve üretimi fotoğraf sanatı aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor.

Yarışmada birinci olan eser sahibine 40 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL ödül verilecek. Ayrıca Mehmet Akif İnan Özel Ödülü, Ailede Eğitim Özel Ödülü ve Mesleki Eğitim Özel Ödülü kapsamında her bir ödül için 15 bin TL takdim edilecek.

Sergileme hakkı kazanan eser sahiplerine ise 5 bin TL ödül verilecek.

Yarışmaya başvurular 14 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

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