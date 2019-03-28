’Eğitimde Yerlilik ve Evrensellik’ OSM’ de konuşulacak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Mart Kültür Sanat Etkinlikleri Ofis Sanat Merkezi (OSM)’de ‘Eğitimde Yerlilik ve Evrensellik’ konulu panel gerçekleşecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Mart Kültür Sanat Etkinlikleri Ofis Sanat Merkezi (OSM)’de ‘Eğitimde Yerlilik ve Evrensellik’ konulu panel gerçekleşecek.

Mart Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Edebiyat ve Gelenek’ paneli ile sona erecek. Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 29 Mart Cuma günü ‘Eğitimde Yerlilik ve Evrensellik’ paneli gerçekleştirilecek. Ofis Sanat Merkezinde (OSM), Tohum Fikir ve Sanat Dergisi işbirliğiyle saat 19.30’da başlayacak programa Halit Bekiroğlu, Veysel Başar, Tuba Karaçorlu ve Resul Çiftçi konuşmacı olarak katılacak. Programa tüm kültür sanat dostlarının davet edildiği bildirildi.

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