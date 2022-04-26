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Gündem Eğitimci değil sanki canavar! Çocuk kreşinde skandal görüntüler
Gündem

Eğitimci değil sanki canavar! Çocuk kreşinde skandal görüntüler

Mersin’deki özel bir kreşte skandal görüntüler ortaya çıktı. Eğitim kurumda çekilen görüntülerde çocuklara şiddete varacak kadar kötü muamele bulunulduğu ve çocukların azarlandığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 13:38:00 - 2022-04-26 14:00:40

Eğitim kurumlarında çocuklara yönelik şiddet skandalına bir yenisi daha eklendi.

Mersin’in Mezitli ilçesi, Özel Küçük Melekler Kreşi’nde görev yapan bir eğitmcinin çocuklara kötü mamelede bulunarak onları azarladığı görüntülendi. Çocuklara yönelik şiddete varan sert müdahalelerde bulunulduğu kameralara yansırken, yaşananları izleyen veliler, neye uğradığını şaşırdı.

Görüntüleir izleyen velilerin sorumlulular hakkında suç duyurusunda bulunduüu da öğrenildi.

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