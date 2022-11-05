Eğitim yuvalarındaki gençlik nereye gidiyor!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Okul çağındaki gençlerin yoğunlukla kullandığı ve son derece popüler olan internet platformlarını çocuklar okul içerisinde ve derslerde açarak saatlerce canlı yayın yapıyorlar. Çocukların eğitim yuvasında can sıkıcı görüntülerinde giderek artmasından dolayı akıllara “gençlik nereye gidiyor” sorusunu getiriyor.

Tik Tok rezilliği okullarda!

Toplum ahlakını dinamitleyen ve gençleri zehirlenerek Türk örf, adetlerinden uzaklaştıran yeni sosyal medya platformları türerken, TikTok rezilliği de giderek artıyor. TikTok isimli sosyal paylaşım uygulamasında gençler beğeni uğruna olmadık pişkinliğe imza atarken, gözleri hiçbir şey görmüyor. Dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan TikTok isimli sosyal paylaşım uygulaması için video çekmek uğruna öğrencilerde okullarda ders saatlerinde canlı yayınlar yapıyor.

Tik Tok'ta Türkiye ilk 10'da

2021 yılında Türkiye’de 26.5 milyon kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması “TikTok” gençleri etkisi altına alıyor. Her gün yeni akımlara maruz kalan gençleri şekilden şekle sokan ve yüz kızartıcı durumlara düşüren uygulamayla, ahlaki değerler ayaklar altına alınıyor.

İnternet ve sosyal medya analiz kuruluşlarının son verilerine göre dünya genelinde 1 milyar aylık aktif kullanıcı sayısını aşan TikTok’ta Türkiye’den 26.5 milyon kullanıcı bulunuyor. Bu sayı ile Türkiye dünyada en çok TikTok kullanıcısı olan 9’uncu ülke konumunda yer alıyor.