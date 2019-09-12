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Eğitim yardımı nasıl alınır? Şartlı eğitim yardımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır başvuru şartları

Eğitim desteği nasıl alınır? sorusu okulların açılmasıyla birlikte daha sık aranmaya başlandı. Devlet sosyal devlet olmanın gereği maddi durumu iyi olmayan vatandaşların imdadına koşuyor. kreş, anaokulu, ilköğretim, ortaokul, lise ya da üniversite ihtiyacı olan öğrencilerine devlet eğitim desteği veriyor. Peki eğitim yardımı nasıl alınır? Eğitim desteği başvuru şartları? Şartlı eğitim yardımı nasıl alınır, nereye başvurulur?

12 Eylül 2019 Perşembe 12:09
Eğitim yardımı nasıl alınır? Şartlı eğitim yardımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır başvuru şartları

Eğitim desteği nasıl alınır? sorusu okulların açılmasıyla birlikte daha sık aranmaya başlandı. Devlet sosyal devlet olmanın gereği maddi durumu iyi olmayan vatandaşların imdadına koşuyor. kreş, anaokulu, ilköğretim, ortaokul, lise ya da üniversite ihtiyacı olan öğrencilerine devlet eğitim desteği veriyor. Peki eğitim yardımı nasıl alınır? Eğitim desteği başvuru şartları? Şartlı eğitim yardımı nasıl alınır, nereye başvurulur? 

SED kısaltmasının açılımı Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetidir. Temel ihtiyaçlarımı karşılamakta zorlanan aileler için çocuklarına bakabilmeleri ve çocuklar eğitim hayatını rahat geçirebilmeleri için yapılan destektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanan bu destek şartlara göre farklı süre ve miktarlarda ödenmektedir. Okul yardım parası 2019 seçenekleri arasında verilmeye devam eden bu yardımlardan faydalanabilecek kişiler şu şekilde sıralanabilmektedir;

Sosyal Hizmetler kuruluşunda bulunan çocukların ailesine maddi verildiğinde, ailesinin yanına dönebileceği bir durum oluşursa bu çocuklar SED yardımı verilmektedir. Korunmaya muhtaç olabilecek potansiyeli olan çocuklarda, ailelerine maddi destek verildiğinde ailelerinin yanında kalabilecek durum oluşuyorsa SED yardımı verilmektedir. Hayati tehlikesi bulunan bir ameliyat geçirecek olan ailelerin çocukları için SED yardımı verilmektedir. Olağanüstü bir durum, doğal bir felaket sebebiyle ya da ailesinin durumunu karşılayamayacak pozisyonda olan ailelerin çocuklarına SED yardımı verilmektedir.

Vefat eden ailelerin çocuklarına SED yardımı verilmektedir. Koruyucu ailenin yanında ikamet eden çocuklar için SED yardımı verilmektedir. Ailesi herhangi bir işte SGK kapsamında çalışmayan çocuklar için SED yardımı verilmektedir. 

Öğrenci yardım parası başvurusu yapıldığında, gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra SED yardımı verilmeye başlanmaktadır. SED yardımı alan kişiler, en kısa olarak 1 yıl boyunca destek alabilmektedir. Desteğin devam edebilmesi için sürekli olarak denetim ve kontroller yapılmaktadır. 3 ayda bir kez denetimler yapılmakta olup karar için komisyon onayına sunulmaktadır. Komisyon onay verdiğinde SED yardımı devam etmektedir.

Şartlı eğitim yardımı, nüfusun ekonomik güçlükler nedeniyle temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlığı MH tarafından onaylanmış hanelere yönelik şartlı bir yardım programıdır. Şartlı eğitim yardımı, bu grup içerisinde yer alanlar arasında örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğretimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere verilir.

Şartlı eğitim ve sağlık yardımları kapsamında hak sahibi olabilmek için, fayda sahibi çocuk adına yardım başvurusu yapan kişinin, yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğunun MH kararıyla tespit edilmesi gerekmektedir.

Şartlı eğitim yardımı nasıl alınır?

Şartlı eğitim yardımı almanın birinci koşulu ise yardım alan ailelerin çocuklarının okula devam etmesi zorunluluğu. Şartlı eğitim yardımı almaya başlayan çocukların yardımları, ailenin muhtaçlık durumu devam ettiği sürece üniversite hayatlarına kadar ödeniyor. Ancak ailenin şartları değişerek muhtaçlık durumlarının ortadan kalktığının tespiti durumunda şartlı eğitim yardım ödenekleri kesiliyor. 

Şartlı eğitim yardımı ne kadar? 

Şartlı eğitim yardımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Başvurular resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvuru yapan kişinin daha önce Vakfımızda kaydı bulunmuyor ise Vakfımız tarafından istenen 'Hane Başvuru Kayıt Formu', 'Sorgu Dilekçesi' ve 'Şartlı Eğitim-Sağlık Haksahibi Sözleşmesi' formlarını doldurarak teslim edilmesi yeterlidir. Daha önceden Vakfımızda kayıtlı olan ailelerden ise 'Şartlı Eğitim-Sağlık Haksahibi Sözleşmesi' ile birlikte yardım başvuru dilekçesi alınmak suretiyle müracaatı tamamlanır.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:09
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