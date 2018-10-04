‘Eğitim’ temalı 5’inci Kısa Film yarışması başladı

ERTUĞRUL ŞAHAN / ANKARA

Her yıl geleneksel olarak kısa film yarışması düzenleyen Eğitim-Bir Sen bu yıl eğitimin önemini vurgulamak amacıyla 5. kısa film yarışmasını başlattı.

Jüri başkanlığında Hülya Koçyiğit

Eğitim-Bir-Sen, eğitimin önemine dikkat çekmek, eğitim süreçlerinde yaşananları, eğitimin önemli ve özel taraflarına odaklanacak hikâyeleri ortaya çıkararak sinemanın etkileyici gücüyle buluşturmak, bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği kısa film yarışmasının beşincisi 1 Ekim itibariyle başladı. ‘Eğitim’ temalı 5. kısa film yarışmasının bu yılki jüri başkanlığını sinema tarihinin en önemli oyuncularından Hülya Koçyiğit yapacak.

Yarışma birincisine 15 bin TL

Başkanlığını Hülya Koçyiğit’in yapacağı yarışma jürisinde ise yönetmen Mustafa Kara, oyuncu Perihan Savaş, yazar Selahattin Yusuf ve yazar Enver Gülşen yer alacak. 1 Ekim 2018 tarihinde başlayan ve kurmaca dalında 15 dakikayı geçmeyen kısa film çalışmalarının değerlendirileceği yarışmaya son başvuru tarihi 1 Mart 2019. Yarışmanın birincisi 15 bin TL, ikincisi 10 bin TL, üçüncüsü 7 bin TL ile ödüllendirilecek. Bununla birlikte Mehmet Akif İnan özel ödülü için 5 bin TL, Erol Battal teşvik ödülü için ise 3 bin TL verilecek. Yarışmada dereceye giren filmlerin sahipleri, daha sonra belirlenecek bir tarihte düzenlenecek programda ödüllerini alacak. Kısa film yarışmasına başvuru ve tüm detaylar için www.ebsyarisma.org sitesi ziyaret edilebilir.