Eğitim kurumlarına efektif çözümler

‘Eğitim Çözümleri’ tasarımlarıyla öğrenme mekânları daha kullanışlı hale geliyor.

Yapılan araştırmalara göre, eğitim kurumlarının iç mimari kurguları öğrenim kalitesini etkiliyor. Ofis mobilya üreticisi Bürotime, sektörel çözümler odağında geliştirdiği ‘Eğitim Çözümleri’ tasarımları internet ve yeni teknolojilere erişimi olan, bireysel ve ekip çalışmalarına uyumlu, potansiyel bir öğrenme alanı oluşturulmasına katkı sağlıyor.

“Aktif öğrenme yaklaşımlarıyla şekillenen eğitim mekânları”

21. yüzyılda internet ve mobil teknolojilerin hayatımızın her anında var olmaya başlamasıyla birlikte eğitim kurumlarında öğrenme-mekân ilişkisinde teknolojinin etkin bir araç olarak kullanılması kaçınılmaz oldu. Eğitim mekânlarında kullanılan renkler, aydınlatma seviyesi, görsel iletişim araçları, zemin, tavan gibi mimari öğelerle birlikte kullanılan mobilyalar, öğrencilerin motivasyonunda, konsantrasyonunda ve dolayısıyla başarılarında aktif rol oynuyor.Bürotime; farklı öğretim metotlarına kolaylıkla adapte edilebilir, dayanıklı, esnek, iş birliğini ve paylaşımı teşvik ederek farklı oturum seçeneklerine uyarlanabilir, teknolojiye entegre ürünleriyle eğitim sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

“Geleceğin eğitim trendi öğrenci odaklı ve teknoloji destekli tasarımlar”

Bürotime Pazarlama Direktörü Nuran Efendioğlu: ‘Öğrenci ve öğretmen profillerinin değiştiği günümüzde, çağdaş eğitim mekânlarının, değişen ihtiyaçlara cevap verebiliyor olması gerekiyor. Sınıflar artık belirli saatler içerisinde sadece öğrenme eyleminin yapıldığı mekânlar olarak görülmüyor. Öğrenme mekânlarının sınırları koridorlar, kafeler gibi ortak mekânları ve sosyal alanları da kapsıyor. İnternet ve yeni teknolojilere erişim olanağı olan her yer potansiyel bir öğrenme mekânı olarak kabul ediliyor.Bürotime olarak ‘Eğitim Çözümleri’ ürünleri ile öğrencilere hem bireysel hem de takım çalışmasına yatkın nitelikli öğrenim alanları kurgulamayı hedefliyoruz. Öğrencilerin başarılarının değerlendirildiği araştırmalarda alınan sonuçlara göre, analitik düşünme yeteneği gelişmiş ve sosyal iletişimi güçlü bireylerin öğrenci odaklı ve teknoloji destekli eğitim süreçlerinden geçmiş olduğu görülüyor. Yaşam boyu öğrenme, aktif öğrenme, e-öğrenme, mikro öğrenme, proje tabanlı öğrenme, oyun ile öğrenme gibi yeni öğrenme yöntemlerinin etkin halde kullanılmaya başlanması ile birlikte ortaya çıkan çoklu öğrenme metodolojileri, iç mimaride de etkisini göstererek, bugünün ve geleceğin eğitim trendleri olarak karşımıza çıkıyor’’ dedi.

Firmanın tasarladığı Edu, priz detayı ile teknolojik çözümler sunarken, masa altında konumlandırılan kitap rafı ile düzenli ve fonksiyonel öğrenim alanı veriyor. Derslikler için özel olarak tasarlanan Gama ve Exen’in masa tablasının altında bulunan kitap rafı ve farklı yükseklik seçenekleriyle her yaş aralığına hitap ederek organize bir çalışma ortamına olanak tanıyor. Handy kare, dikdörtgen, trapez ve altıgen tabla seçenekleriyle ekip çalışmalarından tekli kullanımlara kadar geniş çaplı bir çözüm ortağı olurken Ouick ve Yoga sandalyeler, farklı renk ve ayak seçenekleri sayesinde eğitim salonları, ortak çalışma alanları, derslikler, kafe ve bekleme salonları gibi birçok mekânda kullanılmak üzere tercih edilebiliyor.