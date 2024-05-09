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Gündem Eğitim-İş ve Eğitim-Sen yine bildiğiniz gibi! Öğretmene şiddete “dur” değil “şov” dedi!
Gündem

Eğitim-İş ve Eğitim-Sen yine bildiğiniz gibi! Öğretmene şiddete “dur” değil “şov” dedi!

Yeniakit Publisher
2024-05-09 14:57:00 -
Eğitim-İş ve Eğitim-Sen yine bildiğiniz gibi! Öğretmene şiddete "dur" değil "şov" dedi!

Hemen her platformda MEB’e muhalefet etmeyi görev bilen Eğitim-İş ve Eğitim-Sen, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öğretmene yönelik şiddete karşı başta yasal düzenleme olmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin eğitim sendikalarına yaptığı çağrıya kulak tıkadılar.

Hemen her platformda MEB’e muhalefet etmeyi görev bilen Eğitim-İş ve Eğitim-Sen, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öğretmene yönelik şiddete karşı başta yasal düzenleme olmak üzere alınacak tedbirlere ilişkin eğitim sendikalarına yaptığı çağrıya kulak tıkadılar.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmene yönelik şiddettin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin eğitim sendikalarına çağrıda bulunarak ortak eylem planı için bugün MEB’e davet etti.

MEB’deki toplantıya Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim- Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim- Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ve Eğitim- İş Genel Başkanı Kadem Özbay katıldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Bakan Tekin kameralar karşısına geçti. Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Türk Eğitim- Sen Genel Başkanı Talip Geylan’dan öğretmene karşı şiddetin önlenmesi için Bakan Tekin’e destek açıklaması gelirken Eğitim- Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ve Eğitim- İş Genel Başkanı Kadem Özbay’ın şovu seçmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bakan Tekin ile görüşmeye katılan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim- Sen Genel Başkanı Kemal Irmak’ın ortak basın açıklamasında yer almadan Bakanlık önünde açıklama yaparak şovunu sürdürmesi dikkat çekti.
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Eğitim-İş ve Eğitim Sen’in bu tutumu, meydanlarda şov yapıp üye sayısını artırarak sendika ağalıklarını devam ettirmeye yönelik bir manevra olarak değerlendirildi.

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