"Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyası, engellileri eğitimle buluşturacak

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Türkiye Beyazay Derneği, engellileri eğitimle buluşturmak için hayata geçireceği "Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyasıyla 7 bin 104 öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Nejla Sümer, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, derneğin Kartal'daki rehabilitasyon merkezinde 180'ye yakın fiziksel, zihinsel, görme engelli ve otistik öğrenciye müzik, spor, beden eğitimi ve bilgisayar alanlarında ücretsiz ders verildiğini anlattı.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle merkezin yüzde 50 kapasiteyle çalıştığına değinen Sümer, engelli çocukların uzaktan eğitim sürecinde en çok tablete ve diz üstü bilgisayara ihtiyaç duyduğunu aktardı.

- "Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyası

Sümer, derneğin engelli bireylerin eğitimine destek olmak için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde başlatacağı "Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye genelinde 1 yıl süre ile yardım toplanacak kampanya kapsamında toplanması planlanan 20 milyon liralık bir bütçeyle 7 bin 104 engelli öğrencinin eğitimine destek olabilmeyi ve hayatlarına dokunmayı amaçlıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Türkiye genelinde tüm şubelerle birlikte kampanyamız başlatılacak. İnşallah 3 ay içinde istediğimiz rakamlara ulaşırız. Şu an çocuklarımız en çok tablet ve laptopa ihtiyaç duyuyor çünkü çoğu öğrencimiz evden çalışıyor. Kampanya süresinde 150'si lise, 350'si üniversite öğrencisi olmak üzere 500 engelli öğrencimize 10 ay boyunca eğitim bursu vermeyi hedefliyoruz. 3 bin 920 engelli öğrenciye eğitim materyali yardımı yapacağız."

Nejla Sümer, toplumun yüzde 11,6'sının engellilerden oluştuğunu kaydederek, "Engelliliğin bir kusur değil bir beden yapısı olduğunun düşünülmesi gerekiyor. Öğrencilerimiz sınıflarda kaynaştırma eğitimlerinde bazı sorunlar yaşıyor. Engelliliğin çocukların yapısı olduğunu kabul edilirse, çocuklarımızın eğitimi aksamaz." dedi.

Tuğrul Bey Anadolu Lisesi öğrencisi, doğuştan görme engelli Firdevs Melike Alkan, Türkiye Beyazay Derneği Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ders alıyor. Müzik dinlemek, enstrüman çalmak ve kitap okumaktan keyif aldığını dile getiren Alkan, "Ortaokulu Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu'nda okudum. Şu an okuduğum karma okulumda, sınıfta sadece ben görme engelliyim. Eğitimden memnunum. Arkadaşlarım ve öğretmenlerimle iletişimim iyi gidiyor." dedi.

- "Yavuz Bingöl'le beraber bağlama çalmayı çok istiyorum"

Alkan, müziğe küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Enstrüman çalmak istediğimde, 'Bütün müzik aletlerinin sesini dinle ve hangisi sana cazip geliyorsa onu çal.' dediler. Bağlamayı seçtim. Evimize yakın kursta bağlama çalmayı öğrenmeye başladım. Türkiye Beyazay Derneği'nde çalmaya devam ettim. Halk oyunu alanında ve müzik alanında sesli korolara da katıldım, tiyatroda da oynadım. 7-8 gösteriye çıktım. Gelecekte Yavuz Bingöl ile beraber bağlama çalmayı çok istiyorum. Bu alanda kendimi geliştirmeye devam edeceğim."

Baston kullanmaya 2 yıl önce başlayan Alkan, "İnsanların engellilere karşı biraz duyarlı olmaları ancak bu duyarlılığın aşırısına kaçmamaları gerekiyor. Bazı insanlar, 'Aman düşmesin, kafasını bir yere vurmasın' gibi duyarlılığı abartabiliyorlar. Engellilere karşı vurdum duymaz değil orta şekilde duyarlı olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Melike Alkan, hakim olmak ve engellilere yönelik projelerde yer almak istediğini sözlerine ekledi.







